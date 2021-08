Tensão: Sérgio Conceição amuado no Olival

Sérgio Conceição passou os primeiros dias da semana em silêncio absoluto no Olival, apurou oO técnico do FC Porto, ainda com o episódio tenso com Luís Gonçalves em Famalicão na memória e também com as questões de mercado em pano de fundo (tal como oadiantou), só dirigiu palavras aos jogadores e restantes elementos da equipa técnica no arranque da preparação para a deslocação ao terreno do Marítimo (amanhã às 18h00). De resto, não iniciou conversas com qualquer outro elemento diretivo do FC Porto no centro de treinos dos dragões em Gaia.