"Tentámos tudo mas não havia esperança": Agüero anuncia fim de carreira

Sergio Agüero anunciou esta quarta-feira o ponto final na carreira em pleno relvado de Camp Nou."Esta conferência é para comunicar que decidi deixar de jogar futebol a nível profissional. É um momento muito duro, mas foi a decisão que tomei. Em primeiro a minha saúde. Sabem que tomei esta decisão pelo problema que tive há um mês e pouco. Estou em boas mãos dos médicos que me disseram que o melhor era deixar de jogar e tomei a decisão há uma semana. Tentámos tudo mas não havia muita esperança", disse visivelmente emocionado."O meu sonho era jogar na Primeira Divisão e nunca pensei que chegaria à Europa. Quero agradecer ao Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City e Barcelona. Todos me trataram muito bem. E, claramente, para a seleção argentina que eu amo", acrescentou.Guardiola e Piqué são algumas das figuras do mundo do futebol que marcam presença na cerimónia.