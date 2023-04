O jogadores da equipa de futebol do Benfica acreditam que o atual momento da equipa – que está numa série de três derrotas de forma consecutiva – é uma fase passageira que será ultrapassada rapidamente.



Segundo apurou o CM, tem havido no balneário conversas sobre o tema, com um denominador comum: ninguém consegue encontrar motivos que expliquem o abaixamento de forma, com reflexos nos resultados.









Ver comentários