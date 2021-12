Testes à Covid voltam a ser obrigatórios no futebol

Os clubes de futebol profissional vão retomar a testagem semanal obrigatória, com testes antigénio nas 48 horas antes de cada jogo. O passo atrás - desde a fase inicial da época que a testagem era facultativa - foi imposto pela DGS, devido ao regresso do estado de calamidade decretado pelo agravar da situação pandémica.Numa reunião formal com os médicos de todas as equipas da I e II Ligas - a terceira em menos de duas semanas - foi "consensualizado a necessidade de reforço das medidas e procedimentos em contexto de treino, estágio e jogo", esclareceu a Liga de Clubes, face ao surgimento de novos casos em clubes como Belenenses SAD, Tondela ou Sporting. Uma das práticas retomadas é a obrigatoriedade de todos os elementos no banco de suplentes, exceto o treinador principal, usarem máscara.Também no dia de ontem a DGS atualizou as regras de entrada em eventos desportivos. Nos recintos ao ar livre com lotação até 5 mil lugares ou recintos fechados até mil lugares, os adeptos só terão de apresentar certificado de vacinação ou recuperação da Covid. A testagem, seja PCR, antigénio ou autoteste, só é obrigatória em estádios que levem mais de 5 mil pessoas.Por isso mesmo, a Liga permite aos clubes que, "independentemente da lotação do seu estádio", possam "limitar a emissão de bilhetes ao máximo de 5 mil". Mas essa redução não poderá ser feita à custa dos lugares dos adeptos visitantes.