Franco Israel, guarda-redes contratado à Juventus (em que jogava nos sub-23), teve de acelerar o processo de adaptação ao Sporting.



Com a lesão de Adán, vai ter de mostrar valor e fibra já nos próximos jogos, nomeadamente com o Sp. Braga, no arranque da Liga, e com o FC Porto (3ª jornada). Caso passe nos testes de fogo, a SAD descarta a ida ao mercado por mais um guardião.









