John Textor já pagou a segunda tranche a José António dos Santos, pela compra de 25 por cento das ações do Benfica. O primeiro pagamento foi feito aquando da assinatura do contrato-promessa, o segundo aconteceu já neste mês de setembro.O empresário norte-americano - que já é detentor das 5 750 000 ações da categoria B, representativas de 25% do capital social e dos direitos de voto da Benfica SAD - continua a pretender levar em frente o negócio.