John Textor, empresário norte-americano, vai reunir-se na quinta-feira com a direção do Benfica no sentido de reafirmar a compra dos 25% da SAD do clube e também para apresentar “um grande projeto” para as águias, apurou o Correio da Manhã.Em comunicado, a direção mostra disponibilidade para receber Textor: “Após explícita solicitação pública, e indo ao encontro do que foi anunciado antes do período eleitoral, a Direção do Sport Lisboa e Benfica deliberou receber o Sr.