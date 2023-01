O 'The Athletic' avança, este sábado, que Roberto Martínez já tem acordo verbal com a FPF para suceder a Fernando Santos no comando da Seleção Nacional.Segundo a mesma fonte, o espanhol, de 49 anos, teve várias propostas de clubes e seleções desde que deixou a Bélgica após o Mundial'2022.Roberto Martínez, recorde-se, chegou à seleção belga em 2016 e, sob o seu comando, os diabos vermelhos chegaram a ocupar o número 1 do ranking da FIFA.