'The Kop' volta a receber adeptos do Liverpool que entoam pela primeira vez "campeões" em Anfield

Março de 2020. Foi a última vez que o 'The Kop' recebeu adeptos do Liverpool para um jogo de futebol em Anfield. Este domingo, gritou-se pela primeira vez "campeões" nas bancadas do mítico estádio dos 'Reds' após um longo jejum de futebol 'in loco' devido à Covid-19. Dois mil adeptos tiveram a oportunidade de apoiar a equipa de Klopp na Premier League.O Liverpool venceu o campeonato inglês na época passada, mas, fruto do impacto da pandemia, os adeptos dos 'Reds' não tinham ainda conseguido festejar o título nas bancadas de Anfield.