Thiago Almada mais longe do Sporting

O médio argentino Thiago Almada não vai ser jogador do Sporting. O Vélez, detentor do passe do jogador de 18 anos, rejeitou a proposta de 12 milhões de euros do Manchester City, que depois o iria emprestar aos leões.O atleta, visto como um provável substituto de Bruno Fernandes (caso saia para Inglaterra), deve continuar no seu país e aceitar a renovação que entretanto lhe foi proposta, avançou ontem o jornal argentino ‘Olé’. O Sporting tinha a expectativa de contar com um jogador com enorme margem de progressão, apoiado pelo acordo com os ingleses do Manchester City. Para facilitar a adaptação do médio ao futebol europeu (e porque seria complicado obter um visto de trabalho), os ‘citizens’ iam comprar Almada ao Vélez e emprestá-lo por duas temporadas aos leões.Face à saída eminente do capitão Bruno Fernandes, o Sporting deverá voltar as atenções para outros alvos. Robertone, também do Vélez Sarsfield, continua no radar. Os leões apresentaram no passado uma proposta a rondar os cinco milhões de euros por metade do passe (valor considerado insuficiente pelos dirigentes argentinos).Entretanto, Marcel Keizer continua a preparar a Supertaça do próximo domingo com o Benfica, no Algarve. A grande dúvida continua mesmo a ser Bruno Fernandes. O empresário Miguel Pinho chegou no fim de semana de Inglaterra com uma proposta do Manchester United. Resta saber se os valores em cima da mesa agradam à SAD, que não abdica dos 70 milhões de euros.Esta segunda-feira, a imprensa inglesa garantiu que o médio chorou no final do jogo com o Valência. Um gesto visto como despedida do jogador de 24 anos.