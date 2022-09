Tiago Gouveia, extremo que o Benfica emprestou ao Estoril, está a fazer um grande arranque de temporada, situação que tem agradado muito a Rui Costa e a toda a estrutura do futebol das águias, sabe o CM.



O jogador formado no Seixal, de 21 anos, tem sido um dos destaques da equipa liderada por Nélson Veríssimo (ex-treinador dos encarnados): nos sete jogos da Liga, em que foi titular, marcou dois golos (um deles no empate, 1-1, diante do FC Porto, na última jornada) e fez uma assistência.









