O diretor-geral para o futebol do Benfica, Tiago Pinto, despediu-se esta quinta-feira com uma mensagem emocionada antes da partida para a AS Roma onde irá desempenhar as mesmas funções.Tiago Pinto dirigiu-se ao plantel, staff e presidente Luís Filipe Vieira no Seixal e fechou pela última vez a porta do seu gabinete.Os encarnados partilharam um vídeo com os últimos momentos de Tiago Pinto ao serviço do clube e a mensagem de despedida.