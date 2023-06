O Sporting vai avançar para o regresso de Tiago Santos, lateral-direito que jogou esta época no Estoril, por ser uma opção mais económica, apurou o Correio da Manhã.



Com os leões a ‘contarem os tostões’ para contratarem um avançado, com Gyokeres (Coventry) à cabeça, a solução encontrada passa por poupar no reforço para a lateral direita, após as saídas de Porro e, agora, Bellerín.









