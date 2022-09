Tiquinho Soares, ex-jogador do FC Porto, avançou para tribunal com uma ação judicial na qual reclama um dívida dos azuis e brancos no valor de 28 806 euros. O processo foi ontem publicado no portal Citius, sem que contudo esta plataforma tenha revelado detalhes sobre o assunto. A ação deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca do Porto.









