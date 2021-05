Título do Sporting festejado em Chaves com alguns adeptos em estreia

Os adeptos sportinguistas encheram os cafés e depois as ruas de Chaves para festejar, alguns pela primeira vez, a conquista do 19.º campeonato da I Liga portuguesa de futebol, alcançado na terça-feira pelo clube de Lisboa.

O início da noite para muitos adeptos do Sporting em Chaves, no distrito de Vila Real, foi em cafés e bares para assistirem à vitória dos 'leões' por 1-0 sobre o Boavista, que permitiu a festa pela conquista do campeonato nacional 19 anos depois.

Para alguns dos sportinguistas flavienses, este festejo acontece pela primeira vez.

É o caso de Miguel Silva, de 17 anos, e que contou à agência Lusa não saber como festejar por desconhecer o sentimento que teria.

"Nunca tinha vivido nada assim, mas esta é uma época completamente diferente, em que dá gosto ver jogar a equipa", conta o jovem natural de Chaves, sportinguista por influência do pai.

No bar Ilha do Cavaleiro, em pleno centro da cidade transmontana, perto de meia centena de sportinguistas, com as devidas distâncias devido à pandemia de covid-19, aproveitaram a esplanada de grande dimensão e arejada para assistir ao jogo do título.

Muitos deles jovens, como o caso de João Nuno, que, aos 19 anos, tinha cerca de cinco meses na última vez que o Sporting foi campeão.

"O meu pai é sportinguista ferrenho e por isso é que sou do Sporting. Estava desejoso de ver este dia chegar, pois nunca vi tal coisa", confessou.

O jogador da formação do Desportivo de Chaves, que chegou a fazer captações no Sporting e que atualmente representa o Vilar de Perdizes, do campeonato distrital de futebol de Vila Real, elogia todo o conjunto 'leonino' liderado por Rúben Amorim.

Do bar, para as ruas da cidade, mal o árbitro soou o apito final, começou a festa em Chaves, com os carros a saírem à rua, para a rotunda do Monumento, onde nas últimas épocas os adeptos do Benfica e FC Porto têm festejado os campeonatos das suas equipas e onde se têm assinalado os êxitos do Desportivo de Chaves.

Muitos de passagem, com os carros a buzinar e a abanar os cachecóis, e algumas dezenas a pé, apesar do frio e alguma chuva, nuns festejos que não esqueceram o nome do médio Pedro Gonçalves, natural de Vidago, no concelho de Chaves.

Também foram muitos os foguetes que se ouviram um pouco por toda a cidade.

Pedro Miguel Ramos, de 33 anos, contou à Lusa que nos últimos dois títulos tinha 11 e 13 anos, respetivamente, e que ansiava pelo regresso aos festejos.

Apesar de este ter sido "pouco expectável" após as saídas das referências do Sporting, em dois momentos diferentes, primeiro após o incidente em Alcochete e depois na época passada, o flaviense destacou a capacidade da equipa e treinador em serem "competentes".

Perante a festa em Chaves, Pedro Miguel Ramos salientou ainda que a moldura humana "mostra que o Sporting é um clube de Portugal".

"Como em todo o norte, há muito sportinguista que por falta de títulos não se manifestava regularmente. Foi um grande deserto que agora acabou", apontou.

O Sporting sagrou-se na terça-feira campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os 'leões' somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.