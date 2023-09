O Benfica fechou a época passada com 4,2 milhões de euros de lucro. É a primeira vez que Rui Costa apresenta contas positivas como presidente, depois de 52,4 M € de prejuízos em duas temporadas (17,4 M € em 2020/21 e 35 M € em 2021/22).



O sucesso financeiro está diretamente ligado ao desportivo, desde logo na Liga dos Campeões, mas também com a conquista do campeonato.









