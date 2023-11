Sérgio Conceição voltou a falar de exigência na primeira intervenção pública após as declarações a quente na noite da passada sexta-feira, após a derrota com o Estoril. A antevisão ao jogo de hoje com o Antuérpia (4.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões) foi marcada por um discurso muito voltado para dentro.









