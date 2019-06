Toda a família de Jorge Jesus já é do Flamengo

Jorge Jesus viajou este domingo para o Brasil para assumir o comando técnico do Flamengo. "Qualquer jogador do Mundo gostaria de jogar neste clube", disse, no Aeroporto de Lisboa, sobre o alegado interesse em Jonas e Jardel (Benfica).Antes, o treinador juntou a família em casa, na Marisol, perto da Costa de Caparica, para um almoço de despedida. O técnico aproveitou a ocasião para se deixar fotografar junto da mulher, Ivone, dos três filhos - Tânia, Gonçalo e Mauro - e de outros membros do clã, numa foto em que todos usaram a camisola do clube brasileiro.A imagem foi disponibilizada nas redes sociais do Flamengo, com muitos elogios dos adeptos ao novo treinador. Um dos filhos do técnico, Gonçalo, também a partilhou nas redes sociais. "Se dependesse deste elenco, era atropelo geral partida após partida", escreveu.Nesta primeira fase, Jorge Jesus deverá ficar instalado num hotel, no Rio de Janeiro. Depois, deverá mudar-se para um condomínio de luxo, rodeado de todas as mordomias, onde viverá durante os próximos 12 meses, uma vez que o contrato com o Flamengo é de um ano.Apesar de não acompanhar o marido de forma definitiva, Ivone passará a viver entre o Brasil e Portugal. Os três filhos, e os dois netos (filhos de Tânia), por seu lado, também o deverão visitar várias vezes ao longo do próximo ano.Jorge Jesus assinou contrato com o Flamengo por um ano, período no qual vai ganhar quatro milhões de euros. Se cumprir objetivos, como a conquista do campeonato brasileiro ou a Taça Libertadores, o treinador ganhará mais três milhões.