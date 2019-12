Todas as equipas portuguesas a torcer pelo Getafe

O futebol português estará esta quinta-feira muito atento ao jogo Getafe-Krasnodar, referente à 6ª jornada do Grupo C da Liga Europa. Isto porque se a equipa espanhola pontuar frente à formação russa, Portugal garante automaticamente a conquista do 6º lugar no ranking da UEFA na presente temporada.E isso significa que a partir de 2021/22 o nosso país volta a ter duas equipas com entrada direta na fase de grupos da Champions (1º e 2º classificados do campeonato em 2020/21) e mais uma (3ª classificado) na 3ª pré-eliminatória.O empate do Getafe, esta sexta-feira, afasta o Krasnodar dos 16 avos de final da Liga Europa. Tal quer dizer que os russos, concorrentes diretos de Portugal ao 6º lugar no ranking, ficam sem equipas nas provas europeias. Ou seja, fecham as contas por esta época por não poderem fazer mais pontos. Já Portugal entra esta quinta-feira em ação com quatro equipas (FC Porto, Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães) e pode continuar a aumentar o seu pecúlio.Os portugueses somam neste momento mais dois pontos que os russos (47,249 contra 45,216) e têm francas possibilidade de ampliar o fosso, pois Benfica, Sporting e Sp. Braga têm garantida a presença nos 16 avos de final da Liga Europa, leque que pode aumentar caso o FC Porto também se apure. O V. Guimarães pode pontuar quinta-feira, mas ficará pelo caminho, mesmo que ganhe.