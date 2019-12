"Temos de fazer o nosso trabalho e tentar ganhar todos os jogos para em maio se fazerem as contas".Foi desta forma que Sérgio Conceição sintetizou este domingo a luta pela reconquista do título de campeão nacional, durante a antevisão da partida desta segunda-feira (20h15), com o Tondela, no estádio do Dragão.O FC Porto entra em campo, depois da vitória do Benfica sobre o Famalicão por 4-0, com sete pontos de atraso para o líder do campeonato (vitória esta segunda-feira deixa equipa a quatro).O treinador azul-e-branco afasta um cenário de pressão por causa da diferença pontual. "A pressão somos nós que criamos a nós próprios, porque representamos um clube histórico, que está habituado a ganhar. A pressão faz parte do jogo, da vida, temos um jogo para tentar ganhar e temos que estar a um nível muito bom para o conseguir", afirmou Conceição.Sem margem para errar, o treinador da equipa dos dragões deixa a receita. "A nossa tolerância é sempre zero, estamos habituados a estar sob pressão de representar um clube histórico e com a responsabilidade de estarmos bem em todas as competições."Estivemos já, em alguns jogos, num nível bom. O encontro da Liga Europa [vitória sobre o Feyenoord por 3-2 ] resumiu um pouco o comportamento da equipa, não podemos dissociar o processo ofensivo do defensivo", afirmou o técnico da formação portista.O Tondela já fez saber que vai ao Dragão para discutir o jogo e que quer marcar, pelo menos, um golo."Todas as equipas acham que podem fazer golos no estádio do Dragão. O que temos que nos preocupar é em dar uma boa resposta e fazer com que isso não aconteça, queremos estar bem defensivamente e fazer golos para ganhar o jogo", disse a finalizar Sérgio Conceição.O médio Romário Baró integrou este domingo sem limitações o treino dos azuis-e-brancos no Olival, pelo que não há agora qualquer nome no boletim clínico.O grego Dimitrios Giannoulis, lateral esquerdo de 23 anos do PAOK, é seguido pelos dragões. O jogador é visto como uma boa alternativa a Alex Telles.O FC Porto procura esta segunda-feira a sétima vitória seguida na Liga, no seu estádio, sem sofrer golos, e quer igualar o feito de 1989/90, com o técnico Artur Jorge.Sérgio Conceição comentou o assalto à casa de Otávio durante o jogo com Feyenoord. "Mexe com toda a gente, jogadores, equipa técnica e estrutura. Infelizmente, não foi o primeiro nem será o último, mas está bem para jogar", garantiu.