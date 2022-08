O FC Porto está irritado com o que considera ser a tolerância zero dos árbitros com algumas reações dos elementos no banco, com Sérgio Conceição à cabeça.



No Dragão, apurou o CM, o entendimento é que os juízes estão a levar demasiado à letra as recomendações do Conselho de Arbitragem (CA).



Para esta época, o CA determinou "menor tolerância ao comportamento dos bancos", com especial atenção a "gestos muito efusivos" dos treinadores.









