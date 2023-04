O Benfica já planeia a próxima temporada e começa a definir o plantel. A abundância de centrais de qualidade levou aos empréstimos de Tomás Araújo (no início da época ao Gil Vicente) e João Victor (em janeiro ao Nantes).



Ora nesta altura, Schmidt está mais inclinado em resgatar o defesa, formado no Seixal, para a nova época do que o brasileiro que custou 9,5 milhões de euros e que nunca se afirmou.









