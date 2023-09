Tomás Araújo perto de trocar Benfica pelo Burnley

A poucas horas do fecho do mercado, o nome de Tomás Araújo agita o Benfica, depois de o Burnley ter apresentado uma proposta tentadora, tanto para o jogador como para a SAD.



O clube inglês vai fazer um último ‘forcing’ para garantir o internacional sub-21 até ao final desta sexta-feira. Segundo avança Fabrizio Romano, jornalista especializado em mercado de futebolistas, a proposta em cima da mesa é a seguinte: o Burnley recebe o central por empréstimo, ficando com uma opção de compra obrigatória no valor de 20 milhões de euros se os britânicos continuarem na Premier League na próxima temporada.









