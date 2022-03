Tondela afunda-se e azuis da Belenenses SAD acreditam

Tondela e Belenenses SAD empataram esta segunda-feira (1-1) no fecho da 25ª jornada da Liga. As duas equipas que lutam para se manterem no principal escalão do futebol dominaram cada uma a sua parte do jogo e anularam-se.A formação anfitriã rapidamente mostrou ter mais argumentos, técnicos e táticos. Criou várias jogadas que só não resultaram em golo pela falta de ineficácia dos atacantes, sobretudo Daniel dos Anjos e Tiago Dantas - este muito melhor a delinear e coordenar as jogadas do que a finalizar. O Belenenses SAD assustou aos 22’ com Camará a rematar ao lado, mas seria Manu Hernando (32’), a inaugurar o marcador com um potente cabeceamento sem hipótese para Luiz Filipe. O Tondela ficou confortável no jogo, mas só até Afonso Sousa a atirar à trave (39’). No 2º tempo, tudo mudou. O Tondela adormeceu o os azuis superiorizaram-se e chegaram naturalmente à igualdade aos 63’ por Camará. A equipa da casa acordou depois para a realidade, mas não foi capaz de marcar, colocando-se assim a jeito na zona perigosa da tabela classificativa.