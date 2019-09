Tondela assina contrato profissional com defesa Jota

O jogador João Gonçalves, conhecido por Jota e proveniente da formação tondelense, assinou contrato profissional com o Tondela até 2022, anunciou esta segunda-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol."O defesa-central, de 19 anos, assina contrato válido até junho de 2022 numa clara aposta que o Tondela está a fazer nos jovens atletas provenientes dos escalões de formação", anunciou a SAD tondelense.Segundo o mesmo comunicado, "João Gonçalves, conhecido no mundo do futebol por Jota, vai continuar a evoluir integrado na equipa principal 'auriverde'", depois de, na época passada, "ter sido convocado para a equipa principal".Jota é o quarto jogador da formação tondelense a assinar contrato com o clube nesta época, depois de Jaquité e Ruben Fonseca, a quem se junta no plantel da I Liga, e Manuel Garruço, que foi cedido ao Anadia.Ainda nesta época e até ao dia desta segunda-feira, quando fecha o mercado do futebol, o Tondela assinou também com Babacar Niasse, Tomislav Strkalj, Denilson Júnior, Pedro Augusto, Rubilio Castillo, Pepelu, Jonathan Toro, Richard Rodrigues, Filipe Ferreira, Philipe Sampaio, Manu Sánchez, Bruno Wilson, João Vigário e Yohan Tavares que estão sob o comando com o também contratado Natxo González.