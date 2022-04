Tondela dá tudo na final da Taça de Portugal

O Tondela alcançou um feito que nenhum outro clube da Beira Interior alguma vez conseguiu: chegar à final da Taça de Portugal. Para isso bateu o Mafra por (3-0 e 1-1), nas meias-finais e foi o primeiro clube a garantir bilhete para o Jamor. A final da chamada prova-rainha do futebol português está marcada para o dia 22 de maio, às 17h15.









Agora, todos os elementos da estrutura beirã apontam para a conquista da prova. “Se já é história estarmos no Jamor, pode também ainda haver mais história para escrever, assim eles queiram”, disse esta quinta-feira Gilberto Coimbra. O presidente do Tondela destaca que “no futebol tudo é possível, uma vez que se trata de um terreno muito fértil em imprevisibilidades”. Já o presidente da Associação de Futebol de Viseu aposta tudo na projeção que esta final pode dar aos clubes da região. “Durante um mês a região vai ser muito mais falada e temos de aproveitar esse fator. Não só o setor desportivo tem a ganhar, mas todos os outros. Nas últimas três edições da Taça de Portugal conseguimos ter duas equipas [Académico de Viseu e Tondela] nas meias-finais. Esta é a prova do que o desporto em Viseu continua a evoluir”, destacou José Carlos Lopes.

Apesar da caminhada impressionante dos beirões na Taça de Portugal, a verdade é que a equipa ainda não garantiu a permanência na Liga na próxima época. A quatro jogos do final do campeonato, o Tondela ocupa o 17º lugar com 25 pontos e está em zona de descida. No próximo jogo, domingo, recebe o Vitória de Guimarães.

Mafra empata mas dá pão



O Mafra não conseguiu o sonho de chegar à final da Taça de Portugal mas mostrou enorme fair play pois ofereceu pães de Mafra aos adeptos do Tondela que assistiram ao jogo. O gesto foi apreciado pelos beirões.