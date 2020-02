Tondela e Marítimo repartem pontinho

O Tondela reforçou o estatuto de equipa da Liga com piores resultados em casa, e empatou 0-0 com o Marítimo. A nota de maior destaque de ontem vai para Cláudio Ramos, guarda-redes da equipa beirã, que realizou o 94º jogo consecutivo na Liga, ultrapassando o guardião Rui Patrício, agora no Wolverhampton. Sem os descontos dos jogos são 8460 minutos consecutivos sempre a jogar.

Quanto à partida de ontem, resultado justo em jogo fraco. A primeira parte resumiu-se a luta intensa no meio campo com as duas equipas a temerem-se uma à outra e muitas faltas. O Marítimo teve uma oportunidade, com um remate de Xadas aos 12’ para boa defesa de Cláudio Ramos. O Tondela respondeu apenas aos 44’ quando Jaquité desmarcou Richard e este remata por cima. No segundo tempo mais do mesmo: uma oportunidade para cada equipa. Mas nada se alterou.