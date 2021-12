Tondela exige testes à Covid-19 ao Sporting e trama Coates

Foi a delegada de saúde de Tondela que contactou a homóloga de Alcochete e obrigou que todos os jogadores do Sporting fossem rastreados à Covid-19 depois do jogo Sporting-Tondela (2-0), no último domingo, apurou oFoi esta primeira bateria de testes após o jogo com os beirões (que tinham vários infetados), que ‘apanhou’ Coates. O jogador foi lesto a comunicar à escola dos filhos o sucedido e foi a partir daí que se soube que estava positivo.O Sporting ainda mostrou alguma resistência na primeira abordagem. O presidente leonino Frederico Varandas defendeu que o clube cumpre todos os protocolos e puxou dos galões de ser médico, mas a delegada de saúde de Alcochete mostrou-se intransigente.Foram feitos os testes antigénios e Coates acusou positivo. Foi colocado de imediato em isolamento e já nem treinou. Seguiram-se os testes PCR, os mais rigorosos, que confirmaram o único caso do plantel.Coates continua a cumprir quarentena e está fora do dérbi desta sexta-feira com o Benfica. Uma baixa de peso na equipa que já não podia contar com o lesionado Palhinha.O Benfica efetuou testes PCR, mais rigorosos na deteção à Covid-19, e todo o plantel acusou negativo.Apesar da preocupação interna, depois do jogo com o Belenenses SAD (têm o maior foco de infeção da variante Ómicron), não se verificaram novos casos.Jovane, Vinagre, Coates e Palhinha são as quatro baixas do Sporting para o jogo desta sexta-feira. "A vacina não impede a doença, mas evita sintomas graves. São jogadores que nos fazem falta, mas já tivemos outras baixas na Liga", disse Rúben Amorim.