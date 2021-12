Tondela regressa aos treinos no estádio após isolamento profilático

O Tondela regressou esta quinta-feira aos treinos no Estádio João Cardoso depois de cumprir o período de isolamento profilático devido a um surto do novo coronavírus no plantel do clube da I Liga de futebol.

"Luz 'auriverde' recebida. O plantel principal do CD Tondela voltou, no seu grosso, esta manhã aos treinos depois de terminar o período de isolamento decretado [em 30 de novembro] pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e de ter testado negativo", anunciou o clube na sua página oficial da internet.

Um regresso que foi acontecendo a 'conta-gotas', tendo em conta os dias em que os atletas e técnico principal acusaram positivo ao vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, e que esta quinta-feira culmina com o "regresso total do plantel".

Isto, depois de o treinador Pako Ayestarán e os jogadores Eduardo Quaresma, Salvador Agra, Manu Hernando, Ricardo Alves e os guarda-redes Babacar Niasse e Pedro Trigueira terem estado infetados pelo novo coronavírus.

Este surto levou ao afastamento do banco do treinador Pako Ayestarán na 12.ª jornada, na deslocação ao Estádio José Alvalade, frente ao Sporting, e ao pedido do Tondela para adiar a 13.ª jornada, na receção ao Moreirense, que estava agendada para dia 04 de dezembro e agora será realizada em 03 de janeiro, pelas 15h30.

O plantel volta a treinar esta sexta-feira de manhã, para à tarde seguir para Guimarães, onde defronta o Vitória no sábado, pelas 18:00, em jogo a contar para a 14.ª jornada da I Liga de futebol.