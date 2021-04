Tondela venceu o Nacional em casa

O Tondela recebeu e bateu esta quinta-feira o Nacional por 2-1 e garantiu praticamente a manutenção na Liga, pela sexta época consecutiva. Ao invés, a formação orientada por Manuel Machado sofreu a décima derrota seguida e é cada vez mais última na tabela classificativa.





A equipa da Madeira entrou no jogo bem melhor que o adversário e adiantou-se naturalmente no marcador aos 14’ através de um bom golo de Camacho. O Tondela reagiu e quatro minutos depois empatou através de Jhon Murillo. Depois qualquer equipa poderia ter marcado mas foi o central Ricardo Alves de cabeça a fazer o 2-1, aos 60’. O Nacional tentou marcar mas contou com a forte oposição do guarda-redes Trigueira que fez um bom punhado de defesas. António Filipe defendeu penálti no fim.