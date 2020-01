Toni Martínez salva Famalicão nos descontos

O Famalicão entrava para esta jornada com a possibilidade de aumentar para quatro pontos a vantagem sobre o Sporting e de cimentar a terceira posição na tabela. O Marítimo não se deixou iludir pelo estatuto do adversário e cedo mostrou que trazia a lição bem definida.A equipa de João Pedro Sousa até entrou mais decidida em chegar à baliza adversária, mas uma falha de Roderick, aos 22’, abriu caminho para o golo dos insulares. Joel Tagueu ficou isolado e não perdoou na cara de Vaná. Depois do golo, os famalicenses partiram para cima do adversário, mas as jogadas de ataque esbarraram na organização defensiva do Marítimo e o resultado manteve-se até ao intervalo.Descontente com a desvantagem, a equipa da casa regressou dos balneários com a intenção de dar a volta. Aos 51’, Fábio Martins rematou colocado, mas a bola acertou em cheio no travessão. Inconformado com o resultado, o técnico do Famalicão lançou Toni Martínez e Diogo Lameiras. Fábio Martins tentou visar as redes, mas viu Amir, aos 77’, negar-lhe o golo com uma excelente intervenção.Em tempo de compensação, e quando já ninguém acreditava no empate, Toni Martínez fez valer a entrada na partida e marcou o tento final. Livre lateral de Coly, com o espanhol a aparecer na área e, através de um desvio, a empurrar a bola para o fundo das redes. Golo que veio colocar justiça no marcador, por aquilo que fizeram os famalicenses.As equipas estrearam dois jogadores, o colombiano Moreno, no Marítimo, e Coly, por empréstimo do Nice, no Famalicão.