Foi com a eliminação do Sporting na Taça da Liga atravessada na garganta que Rúben Amorim dissecou o jogo com o Sp. Braga (derrota por 1-0). Fê-lo com um sentimento claro de revolta face à ineficácia da equipa, mas também com a certeza partilhada de que a boa exibição produzida e a injustiça do resultado vão dar muita força para o que aí vem.









Ver comentários