Um pequeno desvio de Beto, com a ponta da bota, após grande jogada de Aylton Boa Morte, aos 86 minutos, garantiu este domingo a vitória do Portimonense no terreno do V. Guimarães. Um resultado surpreendente, tendo em conta o maior favoritismo dos vitorianos, mas também a forma como o jogo decorreu.













Após uma primeira parte marcada pelo maior ascendente dos da casa, o domínio acentuou-se na segunda metade. Mas faltou objetividade à equipa de Pepa no momento da finalização. Criou, mas não marcou.