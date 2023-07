Tormena perdeu espaço no plantel do Sp. Braga e pode sair ainda este verão caso surja uma proposta na casa dos cinco milhões de euros, apurou o Correio da Manhã. O central não alinhou nos últimos dois jogos de preparação e, mesmo no anterior, só entrou na 2.ª parte, cumprindo 45 minutos.





Com a contratação de José Fonte, que se juntou a Paulo Oliveira, Niakaté e Saatci, Artur Jorge estará na disposição de abrir mão daquele que foi o terceiro jogador de campo mais utilizado na época passada. Para tal contribui decisivamente a política da SAD arsenalista de evitar a todo o custo a saída de jogadores a custo zero. Com contrato válido apenas até junho de 2024, Tormena ainda não aceitou renovar.