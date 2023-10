Toti Gomes falha jogo de Portugal com a Eslováquia

O defesa Toti Gomes ficou de fora da lista final de 23 futebolistas de Portugal para o duelo desta sexta-feira com a Eslováquia e vai falhar o encontro que pode garantir o apuramento luso para o Euro2024.

Com apenas 23 jogadores a poderem ser inscritos na lista de jogo da UEFA, o defesa do Wolverhampton acabou por ser o elemento 'riscado' da escolhas do selecionador Roberto Martínez para a partida da sétima jornada do Grupo J.

Toti Gomes, de 24 anos, integra pela terceira vez os convocados do técnico espanhol, mas ainda não viveu a estreia pela seleção nacional e vai assistir ao duelo com os eslovacos nas bancadas do Estádio do Dragão, no Porto.

Em caso de vitória, Portugal garante o apuramento para o Europeu, naquela que será a nona presença lusa na fase final da prova e oitava consecutiva. O empate será suficiente no caso de o Luxemburgo perder na Islândia.

Portugal vai tentar confirmar a 13.ª presença seguida em fases finais, entre europeus e mundiais, desde 2000, e a fase de qualificação mais 'tranquila' da sua história, já que nunca se apurou com três rondas ainda por disputar.

Após seis rondas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambas com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.

Os dois primeiros lugares dão acesso direto à fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.

Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido.

O Portugal-Eslováquia está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do grego Tasos Sidiropoulos.