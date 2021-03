Tottenham de Mourinho eliminado da Liga Europa em Zagreb

O Tottenham, de José Mourinho, perdeu (0-3) esta quinta-feira, fora, diante do Dínamo de Zagreb e foi eliminado da Liga Europa (os ingleses venceram a 1ª mão dos ‘oitavos’, por 2-0)."O que sinto vai muito além de tristeza. Faltou respeito pela profissão", disse o técnico português, visivelmente desapontado com os seus jogadores.Bem melhor esteve a Roma, equipa orientada por Paulo Fonseca, que passou aos ‘quartos’ com novo triunfo (2-1) sobre o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro. Já o Olympiacos, de Pedro Martins, bateu o Arsenal, por 1-0, mas foi eliminado depois da derrota (1-3) da 1ª mão.Bruno Fernandes ajudou o M. United a seguir para os ‘quartos’ com um triunfo ( 1-0) em casa do Milan, dos portugueses Dalot (entrou aos 65’) e Rafael Leão (lesionado). No 1º jogo registou-se um empate (1-1)n