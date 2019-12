Tottenham de Mourinho escorrega contra o último

Não correu bem o último jogo do ano para o Tottenham, de José Mourinho. Os ‘spurs’ foram ao terreno do Norwich, último classificado da Premier League, empatar 2-2, num jogo em que estiveram duas vezes em desvantagem.Dois dias depois de terem ganho, com muitas dificuldades, diante do Brighton, os londrinos começaram cedo a perder: Vrancic marcou aos 18’. O empate chegou já no segundo tempo, num livre direto de Eriksen. Logo a seguir, a equipa da casa fez o 2-1 num autogolo de Aurier.O melhor que o Tottenham conseguiu foi o empate por Kane, de penálti, já nos instantes finais da partida. Nos outros jogos do dia, destaque para a segunda vitória seguida de Carlo Ancelotti à frente do Everton (antiga equipa de Marco Silva) e para o triunfo do Manchester United em casa do Burnley por 2-0 (Martial e Rashford foram os autores dos golos).