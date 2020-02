Tottenham de Mourinho perde na receção ao Leipzig em noite de Liga dos Campeões

O Tottenham, de José Mourinho, perdeu pela margem mínima na receção ao Leipzig (1-0) no jogo rumo aos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Em Londres, o conjunto orientado pelo técnico português, finalista da última edição da prova, apresentou-se privado das duas principais unidades ofensivas, Harry Kane e Son, ambos lesionados, mas com o internacional luso Gedson Fernandes entre os titulares.

O Leipzig, estreante nesta fase da competição, dominou durante grande parte do encontro, dispôs de boas situações e acabou por chegar ao golo do triunfo em cima da hora de jogo, através de uma grande penalidade convertida pelo avançado Timo Werner, aos 58 minutos. O jogo da segunda mão, na Alemanha, está agendado para 10 de março.



Apesar do resultado desta noite, José Mourinho considera que aquilo que se viu esta noite foi algo que o deixou orgulhoso. O resultado pode não ter sido o pretendido, mas o técnico português diz ter visto uma equipa que deu tudo o que tinha e que, na situação atual, com muitas lesões e jogadores preponderantes afastados, melhor era praticamente impossível.



"Vamos ser leais para o miúdos e dizer que fizeram tudo o que podiam para jogar. Sabem quantos treinos fez o Lamela antes deste jogo? Zero! Entrou direto de lesão. É essa a situação da nossa equipa. Podemos ver isto de duas perspetivas: a primeira é que temos um grupo fantástico, com tipos fantásticos que tentaram tudo. No outro lado os jogadores entram e saem se estiverem cansados, na nossa não. É como ir para uma luta de armas sem balas. Dizem que tivemos sorte, mas não creio nisso. Tivemos um grande guarda-redes. Tentámos tudo o que podíamos. Quero agradecer aos nossos adeptos pelo apoio que nos deram", começou por apontar à BT Sport.



"O que me preocupa não é o 1-0, porque é um resultado aberto, pois podemos ir lá ganhar. O que me preocupa é que estes são os nossos jogadores que temos para não sei quantos jogos. Temos de jogar dentro de dois dias e vimos o Lucas, o Bergwijn ou o Lo Celso mortos. Podemos ver isto de duas perspetivas: estou orgulhoso deles, porque foram fantásticos. Mas por outro lado estamos em apuros. Se fosse só para este jogo, sem problemas, o problema é que temos ainda a Premier League e a Taça de Inglaterra. Esta é a nossa situação", assumiu.



"Não mudei a tática, mudei as peças. Pensei que com o Bergwijn e o Lucas em vez do Dele poderíamos ter mais dinâmica na frente. Sabia que o Lamela só poderia jogar 20 minutos - com um grande ponto de interrogação -, que o Ndombelé não podia jogar o jogo todo... Tentei mexer nas peças com o que tinham. Não me digam que deviam ter iniciado o jogo, porque simplesmente não podiam. Foram fantásticos, não poderia estar mais contente por ter estes jogadores. A esta hora o Chelsea bebe água tónica com limão a ver o nosso jogo e no sábado nós estamos lá outra vez", finalizou em jeito irónico, já lançando o jogo de sábado com o rival da capital.