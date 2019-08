Tottenham e Manchester United em sprint decisivo por Bruno Fernandes

Esta quarta-feira é o dia decisivo para o futuro de Bruno Fernandes, sabe o. O Tottenham e o Man. United têm até amanhã para fechar a contratação do médio leonino e estão num verdadeiro sprint para apresentar uma proposta que convença Frederico Varandas, que quer 70 milhões de euros.Nesta altura, todos os cenários estão em aberto. O Tottenham poderá ter vantagem sobre o Man. United neste contrarrelógio, mas só hoje se ficará a saber que clube consegue garantir a transferência do camisola 8 do clube de Alvalade. Para já, apurou o, os ‘spurs’ avançaram com uma proposta de 63 milhões de euros.O Man. United pode subir este valor. As conversações prosseguem e, além de Miguel Pinho, empresário de Bruno Fernandes, também estão a ser mediadas, no caso dos ‘red devils’, por Jorge Mendes, que está em território inglês a fechar o processo da ida de João Cancelo para o Man. City (mais informação na página 31). Pinho está em negociações com o Tottenham.O processo poderá ter fim à vista durante esta quarta-feira. O mercado em Inglaterra fecha amanhã e, ao que foi possível apurar, Varandas mantém-se firme na intenção de vender o jogador.Bruno Fernandes, que já manifestou a vontade de rumar à Premier League, continua expectante e sem saber onde vai jogar na nova época. Também o Real Madrid já se mostrou interessado, mas, para já, não avançou com qualquer proposta oficial."É momento de baixar a cabeça e pensar nos erros que cometemos e que nunca mais devemos voltar a cometer", escreveu o capitão leonino nas redes sociais, após a goleada sofrida (5-0) frente ao Benfica. Esse poderá ter sido o último jogo de Bruno Fernandes pelo clube.O reforço Eduardo deverá ser o escolhido por Marcel Keizer para ocupar a vaga de Doumbia, expulso na Supertaça. Além do brasileiro, ex-Belenenses, Miguel Luís é outra das possibilidades para o lugar de médio-defensivo.O Sporting confirmou ontem a venda do avançado Félix Correia (18 anos) para os ingleses do Man. City. Os valores do negócio não foram revelados.Jefferson publicou uma mensagem nas redes sociais que está a gerar polémica. "A qualidade e o potencial são essenciais, mas por vezes não são aproveitados", escreveu o defesa, de 31 anos, que não está nos planos de Marcel Keizer.Saná Fernandes assinou um contrato de formação com o Sporting. O avançado, de 13 anos, é irmão de Joelson Fernandes, jogador que integrou a pré-época dos leões.