Tottenham em dificuldades ataca Bruno Fernandes

O Tottenham pondera voltar à carga por Bruno Fernandes em janeiro, na reabertura do mercado de transferências.O clube londrino está a fazer uma época muito abaixo das expectativas e acumula duas derrotas pesadas nos dois últimos jogos: 2-7 com o Bayern Munique na Champions e 0-3 com o Brighton na Liga inglesa, onde ocupa o nono lugar a 13 pontos do líder Liverpool. Razões de sobra para os responsáveis dos Spurs olharem para janeiro como uma tábua de salvação da temporada.Segundo noticiou este domingo alguma imprensa inglesa, Bruno Fernandes volta a estar nas cogitações, depois do insucesso negocial de agosto último. Na altura, o Tottenham chegou a ter tudo acertado com o médio português.Mas o Sporting rejeitou a proposta que lhe chegou e que não chegava aos números exigidos pela SAD: 70 milhões de euros. Os ingleses viraram-se então para Lo Celso, médio que chegou a Londres por empréstimo do Betis de Sevilha.Contudo, o jogador argentino sofreu uma lesão na anca e o seu regresso à atividade está previsto apenas para o próximo mês, mas no clube teme-se que possa ser algo mais gravoso. O que dá força à ideia do reforço em janeiro.