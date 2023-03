O Tottenham pondera avançar rapidamente com uma proposta por Diogo Costa, avança a imprensa britânica, que cita fontes do clube londrino. O guarda-redes do FC Porto está muito bem cotado em Inglaterra, país de onde têm chegado notícias frequentes sobre o interesse de clubes da Premier League. Os spurs, contudo, querem garantir desde já um dos guardiões mais disputados da atualidade, tendo em conta o seu valor, mas também a idade (23 anos) e o potencial de desenvolvimento (e valorização) que Diogo Costa ainda tem pela frente.









