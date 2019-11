Tottenham rouba José Mourinho ao Real Madrid

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As portas do Santiago Bernabéu estavam escancaradas ao ‘Special One’, mas José Mourinho trocou as voltas à lógica e disse ‘sim’ ao apelo do Tottenham, sucedendo ao argentino Mauricio Pochettino como treinador dos ‘spurs’. Perde mais de cinco milhões de euros por época, mas, atendendo às declarações do técnico português, de 56 anos, não há de ser nada."Estou entusiasmado ... < br />