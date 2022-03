Marcus Edwards demorou mais do que o esperado a afirmar-se no Sporting, mas o trabalho específico traçado por Rúben Amorim acabou por dar frutos no triunfo com o Moreirense, no qual assistiu Slimani para o primeiro golo.









Contratado ao V. Guimarães neste defeso, Edwards mostrou dificuldades de adaptação a Lisboa. Amorim nunca desistiu do jogador, que é uma aposta sua, e privilegiou o trabalho psicológico. Aos poucos foi retirando a pressão do jogador com sucessivos votos de confiança, mesmo quando as coisas não corriam bem. O golo de Slimani , após um cruzamento de Edwards ao segundo poste, é um dos movimentos que os leões têm trabalhado de forma intensiva nos treinos.