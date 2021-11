Menos de um ano depois do surto que afetou mais de 30 pessoas ligadas ao futebol, entre elas uma dezena de jogadores, a equipa do Benfica passou as últimas horas em pânico com a ameaça de uma nova onda de casos de Covid. Ao que o CM apurou, desde o jogo com o Belenenses SAD que o plantel tem revivido o trauma de janeiro de 2021.