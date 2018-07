Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Treinador Antonio Conte deixa o Chelsea

Italiano orientou equipa de futebol do clube londrino durante duas épocas.

Por Lusa | 11:22

O Chelsea anunciou esta sexta-feira a saída do treinador italiano Antonio Conte, que orientou a equipa de futebol do clube londrino durante duas épocas, nas quais conquistou um título de campeão e venceu uma Taça de Inglaterra.



"O Chelsea e Antonio Conte separaram-se. [...] Desejamos-lhe os maiores sucessos na sua carreira futura", anunciou o clube, num curto comunicado publicado no sítio oficial na Internet.



Após ter conquistado o título inglês na primeira temporada em Stamford Bridge, Conte não conseguiu melhor do que terminar no quinto lugar do campeonato na época passada, a 30 pontos do campeão Manchester City, falhando a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.



O Chelsea também não conseguiu passar dos oitavos de final da principal prova europeia de clubes, minimizando o impacto de uma época muito negativo com a conquista da Taça da Inglaterra, ao vencer na final o Manchester United, treinado pelo português José Mourinho.



O técnico, de 48 anos, que se sagrou campeão italiano no comando da Juventus, em 2012 e 2014, antes de assumir o cargo de selecionador italiano, já tinha começado a trabalhar com o plantel do clube londrino na preparação da época 2018/19.