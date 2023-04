Treinador da Juventus respeita o Sporting e lembra eliminação do Arsenal

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, manifestou esta quarta-feira respeito pelo Sporting, lembrando que este "eliminou o Arsenal", e pretende evitar que um cenário semelhante se repita, confirmando o apuramento para as meias-finais da Liga Europa de futebol.

"Olhamos para este jogo e temos de enfrentá-lo com um bom trabalho, da mesma forma que aconteceu no jogo anterior. Quando estamos nos quartos de final é natural encontrarmos este tipo de equipas. O Sporting eliminou Arsenal, o líder da Premier League, é uma equipa muito organizada em temos técnicos, mas é normal encontrar esse tipo de equipa a este nível tão elevado," afirmou o treinador italiano.

Em conferência de imprensa de antevisão no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Massimiliano Allegri garantiu não pensar em mais nada que não no jogo de quinta-feira, prometendo uma equipa "concentrada" de forma a não se deixar suplantar pelo Sporting.

"O Sporting é uma equipa muito bem organizada, tem jogadores muito técnicos, no jogo da primeira mão o seu avançado centro [Youssef Chermiti] surpreendeu-me bastante. Esteve muito bem," elogiou o técnico da 'vecchia signora', como é conhecido o emblema transalpino.

Massimiliano Allegri assegurou ainda que não apresentará uma Juventus defensiva na decisão frente ao Sporting, esperando inclusivamente marcar para definir o rumo da eliminatória.

"É impensável jogar para defender o 1-0, seria muito complicado para nós. Temos de ter a sorte de conseguir um golo e defender, neste caso bem melhor do que no jogo de primeira mão," anteviu.

Allegri referiu que a Juventus está numa fase decisiva da época.

"Estamos nos quartos de final da Liga Europa, tentaremos obter um resultado que nos permita passar à próxima eliminatória, ainda que não seja fácil, e depois tentaremos chegar à final. Estamos também na Taça de Itália, o mês de abril será decisivo para nós, estamos cientes da nossa força e de tudo o que conseguimos demonstrar está época", explicou.

O técnico reconheceu a importância desportiva para o emblema italiano em arrecadar este troféu, que permite o acesso à Liga dos Campeões na próxima época.

"Se ganharmos a Liga Europa, dar-nos-á acesso à Liga dos Campeões e também a satisfação de trazer um troféu para casa. Ainda podemos conquistar dois [a Taça de Itália]. Jogar contra equipas portuguesas é sempre difícil. É preciso ter muita paciência e neste estádio é importante ter um impacto no desenrolar do jogo," concluiu Massimiliano Allegri.

Também a fazer antevisão ao jogo perante o Sporting esteve o defesa brasileiro Alex Sandro, que assinalou a importância de "continuar a trabalhar" de forma a confirmar a qualificação para as meias-finais depois da vitória (1-0) na primeira partida, alcançada com dificuldade pelo conjunto de Turim.

"O que devemos fazer é continuar a trabalhar para ganhar o jogo. Estamos a crescer, há uma margem de crescimento nesta equipa e temos de fazer todo o possível para ganhar em Alvalade", sentenciou Alex Sandro, que já representou o FC Porto por quatro épocas, entre 2011 e 2015.

O Sporting recebe os italianos da Juventus pelas 20:00 de quinta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, com arbitragem do francês François Letexier.