Treinador da seleção Sub-21 sobre derrota no Europeu: “Levámos um soco dos grandes”

Rui Jorge era a imagem de um treinador desalentado. "Foi um jogo equilibrado, que podia ter sido mais bem disputado. Houve várias ocasiões e ambas as equipas mostraram querer o troféu", frisou o selecionador, sem esconder a tristeza pelo resultado: "Voltámos a levar um soco dos grandes. Mas parabéns aos jogadores. Só daqui a uns anos se vai perceber a dificuldade de atingir estas finais."O lance de Vitinha podia ter mudado a história do jogo. "O cansaço faz tomar decisões erradas. O Vitinha fez uma fase final tremenda, não deu para marcar", explicou o técnico, para quem a Seleção fez o que podia: "A entrada de Gonçalo Ramos é de muito risco, podia ter acontecido o 2-0 e ficava mais complicado.""Agora tudo sabe a pouco, [hoje] vamos pensar em todo este notável trajeto. Os jogadores lutaram por tudo", disse Rui Jorge sobre a eleição de Fábio Vieira como melhor jogador.O desaire frente à Alemanha no jogo decisivo do Europeu veio confirmar a ‘maldição’ que parece acompanhar a seleção sub-21. A final em Liubliana, na Eslovénia, foi a terceira em que Portugal participou sem sucesso, repetindo as derrotas de 1994, frente à Itália, e 2015, já com Rui Jorge no comando técnico, com a Suécia. A Alemanha celebrou o 3º título, numa lista de dez nomes liderada por Itália e Espanha, com 5 triunfos cada.Diogo Dalot – Boas arrancadas e alguns desequilíbrios. Melhor a atacar.Diogo Leite – Um remate às malhas laterais e alguma desconcentração a defender.Diogo Queirós – Lento a reagir no golo de Nmecha. o Abdu Conté – Podia ter feito mais no lance do golo.Vitinha – Uma grande jogada individual, mas perdeu tempo e... a bola.Fábio Vieira – Um dos inconformados. Brilhou com uma bomba e um chapéu. Foi eleito o melhor do torneio.Daniel Bragança – Trouxe confiança e criatividade ao meio-campo.Florentino – Perdas de bola comprometedoras. Nem sempre decidiu bem.Dany Mota – Agitou o ataque, mas saiu ao intervalo.Tiago Tomás – Procurou o golo com um remate à meia-volta e um cabeceamento.Rafael Leão – Trouxe presença na área, mas pouco mais do que isso.F. Conceição – Revolucionou e foi um catalisador para toda a equipa. Desequilibrou e causou problemas aos alemães.Jota – Não trouxe o que a equipa procurava.Gedson – Um corte fenomenal no 1º lance em campo.Gonçalo Ramos – Sem tempo e sem bola.Meia dúzia de defesas de altíssimo nível permitiram a Portugal manter-se até ao fim na luta pelo título. Nada podia fazer no golo de Nmecha face à passividade da defesa.