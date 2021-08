Treinador de voleibol do Benfica denuncia xenofobia: 'Volta para a tua terra'

Leia também Daniel de Matos, o médico dos presidentes que recusa ser um cortesão Que pararam como se fosse permitido bem em frente a minha familia. Coisa que meus filhos sabem bem que nao pode. A discussão terminou quando a senhora me disse:

Volta para a tua terra.

Ainda existem pessoas assim . Nunca falem isso. O mundo gira! — Marcel Volei (@marcelvolei) August 8, 2021

Marcel Matz, treinador da equipa masculina de voleibol do Benfica, recorreu este domingo às redes sociais para denunciar o facto de ter sido alvo de discriminação por parte de um casal.Em mensagem publicada nas redes sociais, o técnico brasileiro - que tem por hábito ser bastante ativo no Twitter - assumiu que o motivo que deu início à discussão foi um estacionamento mal feito."Vocês já me conhecem um pouco. Não suporto ver as pessoas a ultrapassar regras, como, por exemplo, deixar o carro sobre a faixa pedestre ou na calçada, 'a c**** para os outros'. Não aceito. E se vejo uma pessoa a fazer isso, falo mesmo. Hoje discuti com um casal (65 anos mais ou menos) que pararam como se fosse permitido bem à frente da minha família. Coisa que os meus filhos sabem bem que não pode. A discussão terminou quando a senhora disse: 'Volta para a tua terra'. Ainda existem pessoas assim...", escreveu o técnico brasileiro.