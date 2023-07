O futuro de João Félix permanece incerto e a hipótese de reforçar o Barcelona perdeu força nas últimas horas. Isto porque, ao contrário das primeiras informações, Xavi não está muito recetivo a receber o avançado.





O treinador do Barça quer reforçar o meio-campo com um jogador que possa deambular entre as faixas e a zona interior e que tenha último passe. Xavi encara João Félix como um avançado sem as características pretendidas.

Quem encaixa que nem uma luva no perfil traçado é Bernardo Silva. Mas contratar o jogador do Man. City só seria possível após a venda de Raphinha por valores acima dos 60 milhões de euros. Conhecedor desta dificuldade, Jorge Mendes propôs João Félix a Joan Laporta, presidente do Barcelona que é fã do internacional português há vários anos.A ida de Félix para a Catalunha seria mais fácil de concretizar do que Bernardo porque só depende de Ferrán Torres fazer o caminho inverso, ou seja, ser emprestado ao Atl. Madrid.