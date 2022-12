Treinador do FC Porto acredita no regresso do capitão Pepe antes do fim do ano

O futebolista do FC Porto, Pepe, que se lesionou pela seleção portuguesa no Mundial2022, "poderá voltar" na receção ao Arouca, da 14.ª jornada da I Liga, em 28 de dezembro, frisou hoje o treinador Sérgio Conceição.

"O Otávio está disponível. O Pepe está de fora e provavelmente poderá voltar no jogo do campeonato com o Arouca", indicou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao embate caseiro com o Vizela, da terceira e última ronda do Grupo A da Taça da Liga.

Pepe tem feito tratamento à fratura do cúbito do braço esquerdo sofrida na derrota com Marrocos (0-1), no sábado, que ditou a 'queda' lusa nos quartos de final do Mundial2022, acompanhando no boletim clínico do FC Porto Francisco Meixedo, o nigeriano Zaidu e o canadiano Stephen Eustáquio, que também voltou 'tocado' da maior prova de seleções.